ＷＢＣ日本代表は２６日にバンテリンドームで全体練習を行い、井端弘和監督（５０）はナインの動きに目を光らせた。この日の練習からＭＬＢでプレーする大谷翔平投手（３１＝ドジャース）、鈴木誠也外野手（３１＝カブス）、吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）の野手３人が合流。フリー打撃を行ったのは吉田だけだったが、さっそく柵越えを連発するなど精力的に汗を流した。日々、野球最高峰の舞台で活躍する人気のスタ