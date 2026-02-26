福島の三浦知良「1日も長くピッチに立てるように、これからも努力したい」J3福島ユナイテッドFCのFWカズ（三浦知良）が26日、59歳の誕生日を迎えた。この日、クラブの福島県庁表敬訪問に同席したカズは、内堀雅雄知事に激励された後、同県庁で誕生日会見。多くの報道陣に拍手で迎えられ、59本の薔薇の花束とケーキを贈られると「本当に幸せ。まさかもらえるとは思っていなかったので」と笑顔で話した。還暦目前の59歳になって