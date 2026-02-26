乃木坂46の梅澤美波が25日、自身のブログを更新し、41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもってグループを卒業することを発表した。【写真】スタイル抜群の水着＆ランジェリーカットも乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集梅澤はブログで「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって 乃木坂46を、卒業します」と発表。「卒業が頭によぎったのは、もう何年も前だったと思います」