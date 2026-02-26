騎手時代を含めて５０年。トレーナーとして多くの弟子を育てた根本康広調教師＝美浦＝は引退を今週末に控え「早かったね。あっという間だった」と回想した。アイドルジョッキーとして注目を浴びた藤田菜七子さんをはじめ、佐藤聖也さん（ともに引退）、丸山元気、野中悠太郎、長浜鴻緒の５人を騎手として送り出し、まさに人を育てることに尽力した。「弟子たちにはまだ活躍してもらいたいね」とエールを送りつつ「調教師として『