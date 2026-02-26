８人組ボーイズグループＯＣＴＰＡＴＨ（オクトパス）が２６日、４月１５日に発売する９枚目シングル「Ｓｔｅｐｐｉｎ’！！！」の新ビジュアルを公開した。新曲はＨＩＰ―ＨＯＰをベースに、８人が魅せる新たなスタイルを確立した１曲。タイトル通り、ワンランク上を目指す決意を込めたパワフルでポジティブなメッセージと「ＯＣＴＰＡＴＨ」だからこそ可能なスキルフルなラップとボーカル、一糸乱れぬパフォーマンスが目を惹