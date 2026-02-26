◇W杯アジア1次予選日本ー中国（2026年2月26日沖縄アリーナ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初戦は前半47ー33とリードして折り返した。このまま勝てばアジア最終予選に王手が懸かる。W杯アジア1次予選2連勝を飾った日本代表に激震が走った。2日に指揮官のトム・ホーバ