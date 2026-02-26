ボートレース多摩川の「淡水王選手権！第31回tvkカップ」は準優勝戦3レースを終え、27日の12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の一人は、5号艇で登場する柘植政浩（44＝滋賀）だ。準優勝戦は第1弾の10R4号艇で登場した柘植。まずはイン桜井優が伸び返して先マイ。逃げ態勢に持ち込んだ。4カドの柘植は、2コースから差し流れた滝沢芳行とセンターから捲り差しを狙った新井英孝が重なって空いた内を冷静に突い