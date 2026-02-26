インフルエンサー・ゆりにゃが26日までに自身のインスタグラムを更新。プロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了すると発表した。【インスタより】ステージ出演終了を発表したゆりにゃ【全文】「ゆりにゃは、本日をもちましてPretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了いたします」と報告した。8ヶ月にわたる出演を「同じ目線で夢を追いかけられた時間は