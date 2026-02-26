嵐の二宮和也（42）が25日、自身のXを更新。移動中の出来事を報告した。二宮は「そういえば昨日乗っていた飛行機の隣の席がSnowManのなっぴー推しでした。(席にボンって置かれたタブレットの待ち受けがなっぴーだったのでそう推察)」と投稿。二宮はSnowManの渡辺翔太を「しょっぴー」ではなく「わたなっぴー」「なっぴー」と呼んでおり、渡辺ファンが隣の座席に座っていたと明かした。続けて「バレないように帽子をグッと