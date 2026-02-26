「練習試合、オリックス−西武」（２６日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）チーム最年長４２歳の平野佳寿兼任投手コーチが、初の対外試合に２番手で登板。予定の１回を三者凡退に仕留めた。昨季から取り組んでいるツーシームに新球のカットボールを披露するなど投球の幅が拡大。平野兼任は「今のままじゃ１軍の戦力にはなれないので。悪くはなかったが、あと数試合投げると思うので、そこでもっと完成度を高めていければ」と話した