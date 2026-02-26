俳優の田口トモロヲ（68）が26日、大阪市内で、監督を務めた映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」（3月27日公開）の先行上映会の舞台あいさつに登壇した。上映前のイベントにもかかわらず「犯人は全員。全員が共犯者です。どういう犯罪かといえば、1人1人が自由でいいというお話です」と観客にネタをばらしてしまい、会場は爆笑の渦に巻き込まれた。78年の東京が舞台で、日本のパンクロック黎明期を描いた音