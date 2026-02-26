お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が２６日、製作総指揮・原作・脚本を務めたアニメ映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（３月２７日公開）の公開記念イベントに、声優を務めた小芝風花、吉原光夫と出席した。物語のテーマ「信じて待つ」にちなんだトークで、同作は、キングコングの相方・梶原雄太がかつて失踪したことがベースになっていると明かした。「（梶原が）精神的に病んじゃって飛んじゃった。戻ってく