注意！おもちゃの拳銃に殺傷能力クレーンゲームなどの景品として、かつて流通していた「おもちゃの拳銃」に殺傷能力があることが分かり、現在は所持や販売が禁止されています。警察では、対象となる「おもちゃの拳銃」所持している人に提出を呼び掛けていますが、全てを回収しきれていないのが現状です。カラフルで、子どもでも、手に取ってしまいそうな拳銃ですが、実は殺傷能力があり、警察が回収を呼び掛けています。持っている