いよいよ合流の大谷は日本ハム時代の同僚、近藤と言葉を交わす場面も（C）産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」に大谷翔平（ドジャース）が合流した。2月26日にバンテリンドームで行われた練習に参加。旧知の近藤健介（ソフトバンク）や前回大会で親交を深めた選手と言葉を交わす場面もあった。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック練習後は同じくこの日からチーム合流となった鈴木誠也（カブ