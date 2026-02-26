「これぞ水都大阪の夜景が撮れました」大阪の街に流れる?光の川?そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。2026年2月3日、普段は主に埼玉や東京の夜景や星空を撮影しているYuji ShibasakiさんがXアカウント（＠Yuji_48）に投稿したのは大阪の夜景だ。夜空にそびえ立つビル群と、その足元を静かに流れる川。川面に沿って走る高速道路は、まるで都市を流れる血管のよう。筆者の取材に応じたShibasakiさんによると、この写真は