きょう最新の桜の開花予想が発表されました。今年は東日本を中心に平年より早いところが多いようです。最も早いのが東京で3月16日。開花まであと18日ですが、都内にある公園ではきょうに桜の伐採が始まるといいます。原因は、桜の幹に出来た「穴」でした。寒さも和らぎ、ようやく今年も「桜の季節」が近づいてきましたが…報告「東京・江東区にあるこちらの公園では、きょうから桜の伐採が行われるということです。現在、午後5時で