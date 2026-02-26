『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「来日しては窃盗繰り返したか中国籍の男を逮捕」についてお伝えします。◇この2年間で17回入国。中国籍の竜用均容疑者（58）。日本に来ては、窃盗を繰り返していたとみられています。その現場は、成田空港と首都圏の主要都市を結ぶ「成田エクスプレス」の車内です。警視庁によりますと、当時成田空港から東京駅に向かう列車に乗っていた竜容疑者。網棚に荷物を置くふりを