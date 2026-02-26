TOHOシネマズは3月28日、大井町駅直結の大型複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」内に「TOHOシネマズ 大井町」をグランドオープンする。全8スクリーン、1205席を備え、都内のTOHOシネマズとして初めて「Dolby Cinema（ドルビーシネマ）」を導入する。【写真】大井町×ゴジラ！『シン・ゴジラ』『ゴジラ-1.0』と“コラボ”した開業記念オリジナルグッズ◆轟音シアターなど、TOHOシネマズ独自規格のスクリーンも設置