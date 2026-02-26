３月３日で引退する国枝栄調教師＝美浦＝が、出走攻勢をかける。芝Ｇ１最多となる９勝を挙げたアーモンドアイや、３冠牝馬アパパネなど数多くの名馬を手がけた名伯楽も今週末がラスト。先週末のフェブラリーＳではシックスペンスは９着に終わり、最後のＧ１を飾ることはできなかったが、ラストウィークには大挙１４頭を送り出す。土曜阪神９Ｒのアマキヒはそのアパパネの子という血統馬。「追い切りは３頭併せの真ん中でいい動