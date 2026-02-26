タレントの藤本美貴（41）が公開した“リアルな夜ご飯”に、共感の声が寄せられている。【映像】藤本美貴の水着姿やリアルな夜ご飯2009年にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、6歳の次女を育てている藤本。これまでもSNSで家族との日常を発信しており、2月7日に更新したYouTubeチャンネルでは家族で訪れたハワイ旅行中の貴重な水着姿も披露。「ミキティ、ビジュアルが可愛い」「庄司家はプ