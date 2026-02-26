私たちの暮らしに大きく関わる消費税をどうするか。高市首相肝いりの「国民会議」で話し合われる予定です。しかし、参加が呼びかけられているのは、一部の野党のみ。中道改革連合と国民民主党は、26日の参加見送りを表明しました。■消費税…野党が首相に切り込む消費税について、切り込まれた1日となった26日。参政党神谷代表「今の日本経済に必要なのは、何よりも経済成長を取り戻すことです。総理は、消費税を望ましい税制だ