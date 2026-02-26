映画監督の山田洋次氏が２６日、都内で行われた日本映画監督協会創立９０周年パーティーに出席し、藤井道人監督から花束を贈呈された。２００３〜０４年に同協会の理事長を務めた９４歳の山田監督は「日本の映画界は、とても厳しい状況にある。僕たちの若い頃、助監督は人気の職業だったけど、今はそうじゃない。何とか回復しないといけない」とメッセージ。「日本の文化を守るために『ちゃんと予算を出せ』と政府に要求しない