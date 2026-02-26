昨年７月の参院選で、自民党の公認候補に投票する見返りに報酬を渡す約束をしたとして、公職選挙法違反（買収の約束）に問われたパチンコ店運営会社「デルパラ」（東京）元社長で韓国籍の李昌範被告（５１）ら３人の判決が２６日、東京地裁であった。開発礼子裁判官は、李被告に拘禁刑３年、執行猶予５年（求刑・拘禁刑３年）を言い渡した。元営業本部長の男（４７）、元管理本部長の男（４５）両被告はいずれも拘禁刑２年、執