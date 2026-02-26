『心の不倫は罪ですか？』（とげとげ。/KADOKAWA）第1回【全12回】この記事の画像を見る結婚20年目、43歳の専業主婦・胡桃（くるみ）は、息子の不登校がきっかけで、唯一の自信だった「母親」としての自分が大きく揺らいでいく。夫には見下され、娘にまで嫌われ、誰も胡桃の気持ちを理解してくれない。追い詰められた彼女はある日、公園で物静かな男性と出会う。やがてふたりは定期的に会うようになり…。やましくはない、だけど、