マウスコンピューターは2月25日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」シリーズにて、RPGシューティングゲーム『The First Descendant』推奨ゲーミングPC 5機種を発売した。価格は、GeForce RTX 5060を搭載したデスクトップPC「G TUNE DG-I7G60」の場合で319,800円。G TUNE DG-I7G60（The First Descendant 推奨 PC 購入特典付属）『The First Descendant』は3人称視点（サードパーソン）のルーターシューター／アクションRPG。協