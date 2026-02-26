女優の田中美里（４９）が２６日、都内で行われた「『映画冬のソナタ日本特別版』特別先行上映」にユン・ソクホ監督とともに出席した。同作は韓国で２００２年に放送され一大ブームを巻き起こした「冬のソナタ」を４Ｋでリマスターし映画化したもの。１４００分のドラマを２時間に凝縮し、物語の核である主人公２人の純愛を描く。田中はドラマ版でチェ・ジウ演じるユジンの吹き替えを務めた。声優初挑戦で、息遣いから苦