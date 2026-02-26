【女子旅プレス＝2026/02/26】JR関内駅前にホテル･ライブビューイングアリーナ･商業･オフィスが一体となった大規模複合街区「ベースゲート（BASEGATE）横浜関内」が、3月19日（木）にグランドオープンする。【写真】横浜赤レンガ倉庫でいちごの祭典「Yokohama Strawberry Festival 2026」開催◆「ベースゲート横浜関内」商業エリアには全55店が集結同施設はJR根岸線／横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より徒歩1分に位置。商業