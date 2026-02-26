メ～テレ（名古屋テレビ） 松坂屋名古屋店に、世界初出店のブランドなどが入るビューティーサロンが誕生します。 26日に内覧会が行われたのは、上質なスキンケア商品やサービスが体験できる「プレミアム ビューティー サロン」です。 「クラランス スキン スパ」では、ブランド最高峰のシリーズを使ったトリートメントが、日本で初めて体感できます。 髪や肌の本格的な