メ～テレ（名古屋テレビ） 携帯電話の通信回線「4G(フォージー)」「5G(ファイブジー)」といった言葉を聞いたことがあるかと思いますが、このうち「3G(スリージー)」を使った携帯電話が3月いっぱいで使用できなくなります。役目を終えるのは、かつて一世を風靡した通信サービスも例外ではありません。 26日、名古屋の携帯ショップで呼びかけられていた“注意喚起”。 「弊社の3G