『キンキーブーツ』や『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』など、近年、大作ミュージカルへの抜擢が続いている甲斐翔真さん。『仮面ライダーエグゼイド』でデビュー。その５年目の2020年に『デスノート THE MUSICAL』でミュージカルデビューし、今やミュージカル界を牽引するひとりとして名前が挙がる存在に。デビューから10周年を迎え、それを記念するコンサート『KAI SHOUMA Anniversary 10 YEARS』を目前に控える。10周年