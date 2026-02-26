世界ボクシング協会（WBA）スーパーフライ級11位の佐野遥渉（LUSH）が4月19日にキルギスのビシケクで同級暫定王者、デビッド・ヒメネス（コスタリカ）に挑戦することが26日、主催者から発表された。22歳の佐野は静岡県出身で、世界初挑戦となる。オンラインで記者会見し「こんなに早く世界戦が決まってびっくりしている。相手のパンチをもらわないアウトボクシングを見てほしい」と意気込みを示した。戦績は佐野が11勝（5KO