日本相撲協会は２６日、大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査の受検者を発表した。運動能力検査を通過した２人を含め計２０人が申し込んだ。学校の卒業時期が重なり、年６場所で最も志願者の多い春場所では昨年の３４人から激減。２０２４年の２７人を下回り、義務教育修了が受検資格に定着した１９７３年以降で最少を更新した。東農大で昨年の全国学生選手権個人で準優勝した木下優希（２２）