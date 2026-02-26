25日、ようやく降った待望の雨。東京都心では159日ぶりに40mmを超える本降りになりました。30年に一度といわれる雨不足の列島に「恵みの雨」となったのでしょうか。記録的な雨の少なさとなっている静岡市。市内を流れる一級河川の安倍川では、川の流れが途切れる「瀬切れ」が発生するなどしてきました。25日は大粒の雨が傘を打ち付ける土砂降りの雨。久しぶりにまとまった雨が降り、24日夜の降り始めから63mmを観測しました。26日