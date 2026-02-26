アイドルグループ「僕が見たかった青空」の金澤亜美さんの1st写真集の「プロローグ」（東京ニュース通信社）が、2月27日にリリースされます。【写真】ベッドの上でお茶目ポーズ？タンクトップの金澤亜美さん金澤さん現在発売中の7thシングル「あれはフェアリー」で表題曲（同タイトル）のメインメンバー（センター）を務めるなど、最注目のメンバーの一人。1st写真集は、そんな彼女にとって「初めて」が満載の貴重な一冊。「初めて