Q. 金利1.20％の大和ネクスト銀行「円定期預金」に100万円を1年間預けたら利息はいくら？2月に入りメガバンクが一斉に預金金利を引き上げましたが、ネット銀行の方が依然として高金利です。特に比較的高い金利を設定している大和ネクスト銀行の「円定期預金」に注目している方も多いのではないでしょうか。そこで100万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみ