キャラクターグッズなどを手がけるプラグワン（東京都港区）は、アニメ「【推しの子】」登場キャラクターのフィギュアを、アミューズメント専用プライズ（景品）として、2026年3月上旬から全国の「ラウンドワン」アミューズメント施設へ順次投入する。全高約24.9センチで立体化「1/7スケールフィギュアアクア」は、オリジナル衣装をまとった「アクア」を、全高約24.9センチで立体化。顔の角度や洋服のシワまでリアルに仕上げてい