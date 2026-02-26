桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」が、4月4日より放送開始となるTVアニメ『あかね噺』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌に決定した。 （関連：【映像＆画像あり】桑田佳祐、新曲「人誑し / ひとたらし」使用のアニメ『あかね噺』新PV馬上鷹将描き下ろしイラストも） 本日2月26日に古希である70歳の誕生日を迎えた桑田。0時に誕生日を迎えると、サプライズで公式サイトを更新し、「NEW 70’S ここからが始ま