『星のカービィ』のテーマカフェ「カービィカフェ」と「キャプテンスイーツバーガー」がコラボした「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」が、3月1日（日）から、「キャプテンスイーツバーガー」と「カービィカフェ」各店舗で販売される。【写真】ふわふわ刺しゅうのカービィがかわいい！内ポケット付きバッグの詳細■お菓子がすっぽり入るサイズ感今回登場するのは、昨年発売され早期完売となった