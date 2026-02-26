佐賀北署は26日、佐賀市の20代女性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、100万円だまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年9月1日、被害者がSNSのサイトで副業を探していたところ、副業仲介業者を名乗る人物から電話があった。「説明するために必要」と言われ、携帯電話に画面共有アプリをインストールした。「仕事を進めるためにあたって必要」などと言われ、指示通りに携帯電話を操作