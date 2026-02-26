奇跡の逆転を目指していただけに、極めて大きな判定となった。２月25日に行われたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグ、ユベントス対ガラタサライの一戦で、ユーベDFのロイド・ケリーが後半に退場となった。このジャッジが議論を呼んでいる。第１レグで２−５と敗れ、ホームゲームで最低でも３点が必要だったユベントスは、前半に１点を奪ってハーフタイムに突入。だが、後半立ち上がりにケリーが退場となってしまう。