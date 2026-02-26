東広島市の住宅で男性が殺害されているのが見つかった事件で、警察は現場周辺の一斉捜索を始めました。 １６日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅が放火され、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さんが首を複数回刺され殺害されているのが見つかりました。 ２６日、警察は５０人態勢で現場周辺の草むらや側溝などに、事件の手がかりとなる遺留品がないか長い棒や懐中電灯を使い一斉捜索を行いました。 警察は放火・殺