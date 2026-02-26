実際の家賃よりも高い家賃であるように偽り、住居手当をだまし取った疑いで呉市職員の男が逮捕されました。 呉市職員の容疑者（５６）は約５年間にわたり住居手当を不正に受給し、合計１２３万３８００円をだまし取った疑いがもたれています。 警察によりますと容疑者の男は、実際の家賃が１万５千円のところ約３倍の４万３２００円と申請していたということです。 容疑者の男は「詐欺をしようとしたわけではありません」と容疑