高校生たちがプロデュースした作業服のファッションショーが開かれました。 ご当地マンホールなどの製造を行う友鉄工業の工場で開かれたのは、広島桜が丘高校２年の生徒たちがプロデュースした作業服のファッションショーです。 企業からの課題に生徒たちが取り組む企業連携授業の一環で、工場見学や社員とのやり取りを通じて素材や形などを決めたということです。 広島桜が丘高校２年 水田大輝