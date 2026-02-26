２５日に行われた県内の公立高校の一般入試で、英語のリスニングテストが放送機器の不具合で実施できなかったことがわかりました。 不具合が発生したのは西区の県立広島井口高校です。 県教委によりますと２５日午後に行われた英語の試験で、放送用の電源ユニットの故障が原因でリスニングテストが実施できませんでした。 かわりにあらかじめ準備していた予備の筆記問題を実施したということです。 学校は２４日に故障に気づき