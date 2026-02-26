広島市の安佐動物公園に26日、メスのチーターが仲間入りしました。繁殖を目指し、成功すれば園では初めてとなります。■門脇明伸記者 「チーターが入る輸送箱が安佐動物公園に到着しました」休園日の26日、チーターの搬入作業が行われました。仲間入りしたのは、山口県にある秋吉台自然動物公園サファリランドからやってきた5歳のメスのチーター、「ルーシー」です。