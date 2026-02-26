去年８月に京都市中京区で面識のない男性をバールで殴って現金を奪おうとしたとして、強盗傷人の疑いで逮捕されていた３０代の男女をめぐり、京都地検は男を起訴し、女性は嫌疑不十分で不起訴としました。いずれも住居不定・無職の３３歳の男と３１歳の女性は、去年８月に京都市中京区の路上で会社員の男性（３０代）の頭などをバールで十数回殴り、現金を奪おうとしたとして、京都府警が今年２月に強盗傷人容疑で逮捕していま