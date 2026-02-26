水のトラブル修理をめぐって高額請求か。悪質業者のリーダー格の男を再逮捕です。詐欺などの疑いで再逮捕された兵庫県西宮市の水道工事業・佐田大希容疑者（３０）は、去年６月、３０代の女性が住む大阪市中央区のマンションへトイレ修理に訪れた際、「水回りがほかも漏れている」「管理会社に後から請求できるので自己負担はないです」などとウソを言って、現金約２３万円をだましとった疑いがもたれています。佐田容疑者は