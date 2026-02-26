２月２７日（金）の近畿地方は、雲の多いすっきりしない天気が続くでしょう。夕方以降は所々で雨が降る見込みです。近畿地方には、上空の気圧の谷や、南の海上を進む小さな低気圧が近づくでしょう。全般に雲の多い天気で、天気は下り坂。午前中はまだ薄日のさす所もありますが、午後は雲が厚みを増すでしょう。夕方から夜は北部を中心に、中部や南部でも雨の降る所がありそうです。折りたたみ傘を持っておくと安心です。朝の