歌手で俳優の平手友梨奈が26日、自身のXを更新。俳優の神尾楓珠との結婚発表投稿後、初のX投稿となった。【写真】ファン歓喜！結婚報告後初のX投稿を行った平手友梨奈今回の投稿では、後ろ姿のパンダのぬいぐるみが写った写真のみ。ファンからは「嬉しい！」「なんか泣けちゃう」「なんか安心できた」などといった感想が相次いで寄せられている。結婚時は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は