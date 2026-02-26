月の宇宙ごみ発生防止に向けた勧告草案のポイント月の探査に各国が乗り出す中、月を周回する人工衛星などが危険な宇宙ごみとなるのを防ぐ国際勧告を日本政府が主導し準備していることが26日、宇宙航空研究開発機構（JAXA）などへの取材で分かった。衛星は運用終了時に軌道から外すなど設計・運用のポイントを示す。宇宙活動の基本ルールを示す米主導の政治宣言「アルテミス合意」の署名国で今秋にも決定することを目指す。地球